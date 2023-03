Mayr-Melnhof Karton im Plus

Die Mayr-Melnhof Karton-Aktie verabschiedete sich am Ende des heutigen Handelstages mit einem ordentlichen Plus. Zum Eröffnungspreis von 159,00 € konnte Mayr-Melnhof Karton heute erfreuliche 1,26% zulegen, um bei 161,00 € zu schließen. Auf dem Tageshoch hätte man auch 162,00 € für die Aktie bekommen können.

Offenbar etabliert sich bei Mayr-Melnhof Karton ein ordentlicher Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 1,02% an.

Die heutigen Verluste reichten aus, um die Zwölf-Monats-Performance der Mayr-Melnhof Karton-Aktie wieder ins Minus zu ziehen. Dank des heutigen Tages ergibt sich für die letzten 12 Monate ein Minus von -2,42%