Ölpreise drehen in Verlustzone

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch anfängliche Aufschläge bis zum Mittag abgegeben und sind dann in die Verlustzone gedreht. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 82,82 US-Dollar. Das waren 63 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 73 Cent auf 76,32 Dollar.

Auftrieb erhielten die Erdölpreise zunächst von Konjunkturdaten aus China. Die Einkaufsmanagerindizes - eine Unternehmensumfrage - legten dort deutlich zu und signalisieren eine konjunkturelle Erholung nach der starken Belastung durch die lange Zeit strikte Corona-Politik. Nachdem diese Politik vor einiger Zeit revidiert wurde, besteht die Hoffnung auf wirtschaftlichen Rückenwind, der auch die Energienachfrage antreiben würde.

Im Verlauf des Vormittags wurden die Gewinne jedoch abgegeben. Solche Preisschwankungen sind für die letzten Wochen nicht unüblich. Unlängst hatten etwa die Rohstoffexperten der Commerzbank geschrieben, der Ölmarkt sei hin und her gerissen von sich plötzlich ändernden Einschätzungen der Marktteilnehmer zu Angebot und Nachfrage. Denn der Hoffnung auf konjunkturelle Erholung steht zunehmend die Aussicht auf weiter steigenden Leitzinsen infolge der zähen Inflation gegenüber.

Im Blick der Märkte steht auch die Angebotspolitik Russlands. Der große Ölförderer will seine Produktion mit Beginn dieses Monats spürbar verringern. Während Moskau den Schritt als gewollte Reaktion auf westliche Sanktionen darstellt, wird er vom Westen als zwangsläufige Folge der Sanktionen umschrieben. Die Strafmaßnahmen sollen die Öleinnahmen Russlands verringern.

Am Nachmittag veröffentlicht das US-Energieministerium seine wöchentlichen Öllagerdaten. Die Zahlen werden mit Spannung erwartet, weil die landesweiten Erdölbestände auf ein ungewöhnlich hohes Niveau gestiegen sind. Am Dienstagabend meldete das American Petroleum Institute (API) einen weiteren Lageraufbau. Die Zahlen gelten als Richtschnur für die offiziellen Zahlen./bgf/jsl/tih