Omv-Aktie mit -0,46% leicht im Minus

Die Omv-Aktie verabschiedete sich heute mit leichten Verlusten.

Der Preis gab im Laufe des Tages leicht auf 45,90 € nach. Der Tagesschlusskurs lag damit um -0,46% unter dem Eröffnungskurs von 46,48 €.

Zwar gab es auch heute wie Dienstag einen negativen leichten Kursverlust, jedoch bewegte sich der Aktienkurs nur innerhalb der Schranken des Vortages.

Während Eröffnungs- und Schlusspreis eng beieinander lagen, unterlag der Kurs zwischenzeitlich großen Schwankungen. Auf ihrem Tiefststand notierte die Aktie bei 45,65 €, auf dem Höchstkurs bei 46,89 €.

Die Talfahrt bei Omv hält augenscheinlich also auch am heutigen Mittwoch an, wobei die Verluste des Vortages mit -1,47% heftiger ausfielen.

Trotz des heutigen enttäuschenden Schlusskurses ergibt sich noch ein beträchtlicher Gewinn von 14,75% über die letzten zwölf Monate.