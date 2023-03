Peru stellt auf der ITB 2023 seine besten internationalen Tourismusangebote vor

Peru wird an der führenden Tourismusmesse ITB Berlin 2023 teilnehmen. Das Land verspricht ein starkes touristisches Angebot und plant die Wiedereröffnung von Machupicchu für die Welt, was Teil seiner Initiativen zur Erholung des internationalen Tourismussektors ist.

Machupicchu is the first carbon-neutral wonder of the world. (Photo: PROMPERÚ)

Die peruanische Delegation besteht aus 23 Ausstellern aus verschiedenen Regionen Perus, die kulturelle Aktivitäten, Abenteuer und nachhaltige Naturerlebnisse in den verschiedenen Regionen des Landes anbieten werden.

Dass die ITB nun wieder vor Ort stattfindet und persönlichen Kontakt ermöglicht, ist wichtig für den peruanischen Privatsektor. Die touristischen Produkte des Landes lassen sich so einfacher auf dem internationalen Markt vermarkten, da die Chancen für Geschäftsbeziehungen zwischen peruanischen und deutschen Unternehmen steigen.

Auch die mehrfach preisgekrönte peruanische Küche spielt in der Werbekampagne eine zentrale Rolle. Jede Region Perus bietet einzigartige Gerichte mit lokalen Geschmacksrichtungen, eine wichtige Planungskomponente für Touristen, die die Erfahrung, die sie in Peru machen, erweitern möchten.

Wichtig zu wissen ist, dass Peru daran arbeitet, das Vertrauen der internationalen Touristen zurückzugewinnen, indem es Maßnahmen ergreift, die das Land als sicheres Reiseziel mit einem vielfältigen Angebot an einzigartigen Erlebnissen präsentieren und zugleich einen Beitrag zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes leisten.

Auf der diesjährigen ITB werden die Gewinner der Green Destinations Story Awards 2023 bekannt gegeben und Peru ist mit dem Bosque de Pómac Historic Sanctuary in Lambayeque und dem Tingo María National Park in Huánuco nominiert. Diese beiden Kandidaten zeichnen sich als nachhaltige Reiseziele aus, die sich im Interesse von Unternehmen und Gemeinden für den Umweltschutz einsetzen.

