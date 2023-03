Sehr leichter Kursgewinn bei Zumtobel Group

Immerhin etwas: Die Zumtobel Group war am Tagesende klein im Plus.

Ganz leicht über dem vorigen Schlusskus von 7,32 € lag dann der heutige Preis bei Börsenschluss von 7,33 €, ein hauchdünner Gewinn von 0,14%.

Auch wenn das leichte Plus heute wie gestern positiv war, sah es teilweise nicht so aus. So wurden die vorigen Tiefstkurse alle unterschritten. Dann wiederum stieg der Kurs aber auch wieder über das Niveau von gestern hinaus.

Mit dem Aktienkurs ging es Intraday ein wenig auf und ab, auch wenn der unmerkliche Kursanstieg fast konstant war. Seinen Tiefstkurs erreichte die Aktie heute bei 7,22 €, den besten Preis konnte man heute bei 7,38 € erzielen. Auch heute konnten die Zumtobel Group-Anleger sich also freuen, auch wenn der Schlusskurs nicht mit dem gestrigen Plus von 0,69% mithalten konnte. Mit dem heutigen ganzen leichten Kursanstieg liegt Zumtobel Group immer noch um -2,27% unter dem Aktienpreis von vor zwölf Monaten.