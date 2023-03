TAGESVORSCHAU: Termine am 2. März 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 2. März:

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Raiffeisen, Jahreszahlen 06:30 CHE: VAT, Jahreszahlen 06:45 DEU: Evonik, Jahreszahlen (8.00 Analystencall, 9.30 Pk) 07:00 DEU: Covestro, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 Pk, 16.30 Analystencall) 07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (10.30 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Kion, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen 07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen 07:00 CHE: Inficon, Jahreszahlen 07:30 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 Pk) 07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen 07:30 DEU: GFT Technologies, Jahreszahlen 07:30 FRA: Scor, Jahreszahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen 07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen 07:30 DEU: GFT Technologies, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 IRL: Flutter Entertainment, Jahreszahlen 08:00 IRL: CRH, Jahreszahlen (8.30 h Analystencall) 08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen 08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen 08:00 GBR: National Express, Jahreszahlen 08:00 GBR: Subsea 7, Q4-Zahlen 10:00 DEU: Villeroy & Boch, Jahreszahlen (Online-Pk) 13:00 DEU: Deutsche Bank, Nachhaltigkeitstag 13:30 DEU: GLS-Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 18:15 USA: Universal Music Group, Jahreszahlen 22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen 22:15 USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: SAP, Geschäftsbericht ITA: Piaggio, Jahreszahlen USA: Best Buy, Q4-Zahlen USA: Dell, Q4-Zahlen USA: Broadcom, Inc., Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Investitionen Q4/22 06:30 NLD: Verbraucherpreise 02/23 (vorläufig) 08:00 DEU: Entwicklung der Tarifverdienste (Tarifindex), Jahr 2022 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 01/23 09:00 AUT: Verbraucherpreise 02/23 (vorläufig) 10:00 ITA: Arbeitslosenzahlen 01/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/23 11:00 ITA: Verbraucherpreise 02/23 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 01/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/23 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE FRA: Internationale Energieagentur (IEA) veröffentlicht Bericht zum weltweiten CO2-Ausstoß 2022 08:00 DEU: Destatis: Neue Kennzahl: Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte im EU-Vergleich, Jahr 2021 09:00 DEU: Bundestag: Kanzler Olaf Scholz gibt Regierungserklärung zu «Ein Jahr Zeitenwende» ab 09:00 DEU: «Automobilwoche»-Konferenz «Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit» mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller, VW-Vorstand Thomas Ulbrich, Continental-Vorständin Ariane Reinhart u.a. 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zur Trinkwasserversorgung in Frankfurt (Oder) 09:30 BEL: EU-Minister für Wettbewerb sprechen über Vorgaben für Vermietung von Ferienwohnungen 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Mindestruhezeiten von Arbeitnehmern 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu den Kosten für Repatriierungsflüge zu Beginn der Corona-Pandemie 10:00 DEU: Online-Pk Creditreform zu Schuldneratlas Berlin Brandenburg 2022, Berlin 10:00 DEU: Landgericht Berlin verkündet Entscheidung zur Klage der Drogeriekette Rossmann gegen vier Bundesverbände deutscher Banken, Berlin 15:30 DEU: Gespräch Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem armenischen Ministerpräsidenten Nikol Pashinjan (Pk) 17:30 DEU: Regierungsbildung in Berlin: Pk CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner zu den Ergebnissen der Sondierungsgespräche DEU: Ende des internationalen Treffens der Luft- und Raumfahrtbranche «Aeronautics & Space Innovative Technology Summit (AITS)», Bremen BEL: Treffen der EU-Minister für Industrie und Binnenmarkt, Brüssel IND: Treffen der G20-Außenminister (Schluss)

