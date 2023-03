Über 30 Tote und 85 Verletzte bei Zugunglück in Griechenland

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Athen (Reuters) - In Griechenland sind bei einem schweren Zugunglück mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen.

Mindestens 85 Menschen seien verletzt worden, als am späten Dienstagabend zwei Züge kollidiert seien, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Die beiden Züge seien auf demselben Gleis aufeinander zu gefahren, sagte der Gouverneur der Region Thessalien, Konstantinos Agorastos, im Fernsehsender SKAI TV. Wieso es zu dem schwersten Zugunglück seit Jahrzehnten in Griechenland kam, war zunächst unklar.

Ein Personenzug aus Athen war nach Behördenangaben auf der Fahrt nach Thessaloniki im Norden des Landes bei Larissa im Zentrum mit einem Güterzug zusammengestoßen. Die ersten vier Wagen des Personenzuges seien entgleist, sagte Agorastos. Die beiden Wagen an der Spitze des Zuges hätten Feuer gefangen und seien nahezu vollständig zerstört worden. Viele Passagiere hätten sich Brandwunden zugezogen und seien in Krankenhäuser transportiert worden. Rund 250 Passagiere konnten in Sicherheit gebracht werden. Sie wurden in Bussen nach Thessaloniki gefahren. Örtliche Medien berichteten, an Bord des Passagierzuges seien rund 350 Menschen gewesen.

Das Eisenbahnsystem in Griechenland ist veraltet und muss modernisiert werden. Viele Strecken sind eingleisig. Häufig fehlen automatische Steuerungssysteme. Griechenland hatte 2017 im Zuge seines Rettungsprogrammes in der Schuldenkrise den Eisenbahnbetreiber Trainose an die italienische Ferrovie dello Stato Italiane verkauft.

