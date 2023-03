USA: Bauausgaben geben überraschend nach

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Ausgaben für Bauvorhaben im Januar überraschend gefallen. Im Vergleich zum Vormonat gingen sie um 0,1 Prozent zurück, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Ökonomen hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet.

Zudem war der Rückgang im Vormonat mit 0,7 Prozent stärker als zunächst ermittelt. In einer ersten Schätzung war noch ein Abschlag von 0,4 Prozent festgestellt worden. Der US-Bausektor wird seit einiger Zeit durch zahlreiche Entwicklungen belastet, darunter die stark gestiegenen Hypothekenzinsen./jsl/he