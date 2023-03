Apple steckt weitere Milliarde in deutsches Chip-Zentrum

Frankfurt (Reuters) - Apple baut sein europäisches Zentrum für Chip-Design aus.

Hierfür werde in den kommenden Jahren in München eine Milliarde Euro investiert, kündigte der US-Elektronikkonzern am Donnerstag an. Diese Summe komme zu den 2021 angekündigten Ausgaben in Höhe von ebenfalls einer Milliarde Euro hinzu. "Unsere Forschungs- und Entwicklungsteams in München spielen eine entscheidende Rolle bei unserem Bestreben, Produkte mit höherer Leistung, mehr Effizienz und geringerem Energieverbrauch zu entwickeln", sagte Johny Srouji, Manager der Hardware-Sparte von Apple.

Der iPhone-Anbieter hatte sich vor einiger Zeit von seinem langjährigen Lieferanten Intel getrennt und entwickelt die Chips für seine Mac-Rechner nun in Eigenregie.

Mit dem zusätzlichen Geld will Apple unter anderem weitere Laborflächen bauen. Die bayerische Landeshauptstadt sei bereits jetzt der größte europäische Entwicklungsstandort in Europa. Die Präsenz von Apple in Deutschland reiche bis 1981 zurück. Allein in den vergangenen drei Jahren habe das Unternehmen hierzulande mehr als 1600 Personen eingestellt.

