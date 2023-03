At&S legt 0,63% zu

Es gab augenfällig weniger Trades als der Durchschnitt der letzten 30 Tage vermuten ließ, im Stückpreis der At&S-Aktie spiegelte sich dies allerdings nicht wieder: es ging nach oben. Zum Eröffnungspreis von 31,60 € konnte At&S heute erfreuliche 0,63% zulegen, um bei 32,05 € zu schließen. Im Laufe des Tages lag der Preis noch etwas höher, der Höchststand wurde bei 32,10 € erreicht.

Offenbar etabliert sich bei At&S ein guter Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 1,76% an.

Trotz der heutigen Gewinne summieren sich die Ergebnisse der letzten zwölf Monate zu einem dramatischen Tag von -31,00% seit dem 03.03.2022.