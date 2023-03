Baerbock sieht großen Rückhalt bei G20 für Forderung nach Kriegsende

NEU DELHI (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock sieht in der G20-Runde der führenden Wirtschaftsmächte weitgehende Einigkeit bei der Forderung nach einem raschen Ende von Russlands Krieg in der Ukraine. "Hier an diesem G20-Tisch haben 19 Länder deutlich gemacht, dass dieser Krieg enden muss. Dass sie alle endlich Frieden wollen", sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag am Rande des Treffens in der indischen Hauptstadt Neu Delhi vor Journalisten. Dies habe auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow sehr deutlich registriert.

Die eindeutige Nachricht an Lawrow sei gewesen, dass der Krieg nirgendwo auf der Welt positive Effekte bringe. "Er führt nur zu mehr Leid, zu mehr Elend, zum Teil auch zu mehr Sterben." Baerbock hatte zuvor im Kreis der Minister direkt an Lawrow appelliert, den Krieg rasch zu stoppen. Die Grünen-Politikerin begrüßte ausdrücklich, dass der Russe während ihrer Rede an der Sitzung teilnahm. Vergangenes Juli hatte Lawrow bei einem Treffen der G20-Außenminister für einen Eklat gesorgt, indem er sofort nach seiner Rede den Saal verließ.

Offensichtlich habe man auch auf russischer Seite erkannt, "dass allein falsche Behauptungen, man hätte diesen Krieg gar nicht angefangen", nicht verfingen, sagte Baerbock. "Und dass es keine gute Strategie ist, irgendwo hinzukommen (...), seine falschen Narrative abzufeuern und dann wieder zu gehen."/bk/DP/zb