Dax schließt mit kleinem Plus

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Trotz anhaltender Inflations- und Zinssorgen hat der Dax Anfangsverluste wettgemacht und leicht im Plus geschlossen.

Der deutsche Leitindex gewann 0,15 Prozent hinzu auf einen Stand von 15.327,64 Punkten. Zuletzt profitierte der Dax auch von einer etwas besseren Stimmung an der Wall Street. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor dagegen 0,46 Prozent auf 28.447,23 Zähler. Inflationsdaten aus dem Euroraum sorgten für einen Schockmoment am deutschen Aktienmarkt. Die hohe Teuerung in der Region hat sich im Februar zwar auf 8,5 Prozent und damit den vierten Monat in Folge abgeschwächt, aber nicht so stark wie erhofft.