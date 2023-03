EQS-News: ID Finance Investments, S.L.: ID Finance wird von FT 1000 als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas eingestuft

Emittent / Herausgeber: ID Finance Investments, S.L. / Schlagwort(e): Studienergebnisse/Sonstiges

ID Finance wird von FT 1000 als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas eingestuft 2. März 2023 - ID Finance wurde von FT 1000 im sechsten Jahr in Folge als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa eingestuft. Das Unternehmen erzielte in den letzten drei Jahren ein Wachstum von insgesamt 243 % und verzeichnete damit eine solide jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 50 %, trotz des schwierigen externen Umfelds der letzten Jahre. Nachdem die Unternehmen die Pandemie hinter sich lassen konnten, haben sie seit Februar letzten Jahres mit geopolitischen Spannungen zu kämpfen. In diesem Zusammenhang hebt die FT in ihrem Online-Bericht eine Veränderung des wirtschaftlichen Szenarios hervor, das durch eine anhaltende Inflation gekennzeichnet ist, die zu einem Ende der billigen Kreditaufnahme führt. Daher verweist das Medienunternehmen auf einen Rückgang der Risikokapitalinvestitionen um 16 % im Vergleich zum Vorjahr, wie aus den Daten von PitchBook hervorgeht. Das Ranking FT 1000 setzt sich aus den europäischen Unternehmen zusammen, die zwischen 2018 und 2021 das höchste jährliche Wachstum verzeichneten. Eine Voraussetzung für die Aufnahme von Unternehmen in die Liste, die von der Financial Times zusammen mit der Markt- und Verbraucherdatenplattform Statista erarbeitet wurde, war eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von mindestens 36,2 %. Über ID Finance www.idfinance.com

ID Finance ist ein führendes Finanztechnologieunternehmen mit Sitz in Spanien und Tätigkeiten in Spanien und Mexiko. Sein Angebot konzentriert sich auf das Privatkundengeschäft und Finanzierungslösungen. Es gehört zu den wenigen kohlenstoffneutralen Finanztechnologie-Unternehmen in Spanien und Mexiko. Das Unternehmen ist konstant rentabel und hat seit seinem Beginn 2015 etwa 10 Millionen Kreditanträge abgewickelt. In Spanien hat sich die alternative Kreditplattform von ID Finance in letzter Zeit als Marktführer konsolidiert und baut ihren Kundenstamm immer weiter aus. Außerdem hat ID Finance 2021 eine Financial-Wellness-Plattform Plazo auf den Markt gebracht, die mit einem Mix aus modernster Technologie entwickelt wurde, um Debit-, Spar- und Kreditlösungen anzubieten, die den Menschen helfen, finanzielle Wellness zu erreichen. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Katia Ballano Göring PR & Communications Manager ID Finance Plazo katia.ballano@idfinance.com +34 649 799 327

