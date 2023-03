EQS-News: Mit Simulatoren für Kardiologen mehr Patienten-Sicherheit – SHS investiert 10 Millionen Euro in die Schweizer Simulands AG

Emittent / Herausgeber: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity

Mit Simulatoren für Kardiologen mehr Patienten-Sicherheit – SHS investiert 10 Millionen Euro in die Schweizer Simulands AG



02.03.2023 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SHS investiert 10 Millionen Euro aus ihrer neu aufgelegten sechsten Fondsgeneration in das Wachstumsunternehmen aus Zürich

Simulands AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative Simulatoren und Simulations-Tools für kardiovaskuläre Eingriffe

Ziel der Investition ist es, die Kommerzialisierung des Unternehmens weiter zu beschleunigen und dabei zu unterstützen, die Aus- und Weiterbildung im kardiovaskulären Bereich durch fortschrittliche Trainingslösungen für Ärzte zu revolutionieren Tübingen / 02.03.2023 SHS investiert in die Simulands AG, einen Schweizer Hersteller von Simulationsgeräten für das medizinische Training von kardiovaskulären Eingriffen. Das Üben und Wiederholen von Handlungen führen dazu, dass die jeweilige Tätigkeit besser, effizienter und sicherer ausgeführt werden kann. In bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel der Luftfahrt, wird dieses Prinzip bereits insofern genutzt, dass Piloten viele Stunden in einem Flugsimulator absolvieren müssen, bevor sie ein echtes Flugzeug mit Passagieren fliegen dürfen. Auf der Grundlage dieses Konzepts entwickelt die Simulands AG Geräte, die menschliche Proportionen aufweisen und es Kardiologen und ihren Teams ermöglichen, die Durchführung komplexer kardiovaskulärer Interventionen am Herzen zu trainieren. Simulands hat es sich damit zur Aufgabe gemacht, die Ausbildung und Forschung im kardiovaskulären Bereich am lebendigen Menschen oder Tier zu reduzieren. Die „human-grade“ Simulatoren von Simulands sind ISO-konform und entsprechen der Qualität von Medizinprodukten. Sie bieten die Erfahrung echter haptischer Interaktion, realitätsnahe Bildgebung mit verschiedenen Verfahren und ein direktes Verständnis der Device-Handhabung. Das Unternehmen bietet Lösungen zur Verbesserung der Fähigkeiten des ausführenden Personals, indem eine sichere Trainingsumgebung geschaffen wird, die die Kompetenz und Selbstsicherheit der Ärzte erhöht und letztendlich die Behandlungsergebnisse und die Patientensicherheit verbessert. Die Simulatoren werden unter Verwendung innovativer Materialien und fortschrittlicher additiver Fertigungsverfahren hergestellt, die die pathologische Anatomie originalgetreu nachbilden und damit das Training mit echten Devices wie zum Beispiel Herzkathetern für minimalinvasive Behandlungen ermöglichen. Das 2019 gegründete und seither stark wachsende Unternehmen mit Sitz in Zürich hat sich aufgrund seiner Expertise und seines Verständnisses für die Gegebenheiten am Patienten in der Praxis kontinuierlich zu einem führenden Anbieter von medizinischem Simulationstraining im Bereich der strukturellen Herzinterventionen etabliert. So kann das Unternehmen große und namhafte MedTech-Firmen wie Abbott Vascular Laboratories (NYSE: ABT), Edwards Lifesciences (NYSE: EW), Boston Scientific (NYSE: BSX) sowie viele weitere, insbesondere auch innovative Startups der Branche zu seinen Kunden zählen, welche die Simulatoren für ihre internen und ärztlichen Weiterbildungszwecke nutzen. "Wir freuen uns, mit der Beteiligung an der Simulands AG das erste Investment aus unserer neu aufgelegten sechsten Fondsgeneration tätigen zu können. Es ist uns ein großes Anliegen, das Unternehmen in seinem Bestreben zu unterstützen, kardiologische Eingriffe für Ärzte und Patienten zu optimieren. Mit unserem Investment wollen wir insbesondere den Ausbau des Produktportfolios sowie die internationale Expansion vorantreiben. Für unseren neuen Fonds suchen wir weitere innovative, wachstumsstarke Gesundheitsunternehmen, die einen echten Unterschied im Gesundheitswesen machen können", erklärt SHS-Partner Dr. Cornelius Maas. "Technologische und wissenschaftliche Innovationen bringen die medizinische Praxis voran und erweitern die Fähigkeiten der Ärzte. Wir sollten die medizinische Weiterbildung neu überdenken und den Ärzten Instrumente und Ansätze für ein kontinuierliches Lernen und bedarfsorientierte Trainings anbieten, die auf die ärztlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind und sich auf die neuen Aufgaben und dafür benötigte Fähigkeiten konzentrieren", sagt Andrea Guidotti, CEO von Simulands. "Die Partnerschaft mit SHS ist eine optimale Gelegenheit für Simulands, den Zugang zu wichtigen globalen Märkten zu beschleunigen. Die Expertise von SHS und die nachgewiesenen Erfolge im Gesundheitssektor werden unser Wachstum weiter unterstützen und den Fortschritt in Richtung unserer langfristigen Vision beschleunigen." Über SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH: Der Brancheninvestor SHS ist ein 1993 gegründeter Private-Equity-Anbieter, der in Gesundheitsunternehmen in Europa investiert. Der Fokus der Investitionen liegt auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechseln und Nachfolgesituationen. "Building European Healthcare Champions" ist die Investitionsphilosophie, nach der SHS die Portfoliounternehmen finanziert und entwickelt. Dabei geht der Tübinger Investor sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Zu den nationalen und internationalen Investoren der SHS-Fonds gehören Pensionskassen, Dachfonds, Stiftungen, Family Offices, strategische Investoren, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Die Eigenkapitalbeteiligung der AIFM-registrierten Gesellschaft beträgt bis zu 50 Mio. EUR. Darüber hinaus gehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren realisiert werden. Die SHS legt bei ihren Investitionsentscheidungen großen Wert auf die Berücksichtigung von ESG-Aspekten und hat sich daher den Richtlinien der UN PRI verpflichtet. SHS investiert derzeit aus ihrem sechsten Fonds, der 2022 aufgelegt wurde und ein Volumen von ca. € 250m aufweist. Weitere Informationen unter: http://www.shs-capital.eu Sie wünschen regelmäßig Updates zu SHS? Abonnieren Sie unseren Newsletter

und folgen Sie uns auf LinkedIn. Pressekontakt:

Sarah Stelzer

SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH

Bismarckstraße 12

72072 Tübingen

sas@shs-capital.eu Über Simulands AG: Simulands, mit Sitz in Zürich, Schweiz, ist ein Medtech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Simulationslösungen für die Schulung von medizinischen Eingriffen konzentriert. Simulands nutzt sein langjähriges Fachwissen in Therapien und Innovationen im Bereich neuartige Fertigungstechniken mit dem Ziel R&D sowie Weiterbildung an kardiovaskulären Devices zu revolutionieren. Unsere Simulatoren bieten Lösungen an, die fortschrittlicher, relevanter, praktischer, kosteneffizienter und ethischer sind als herkömmliche Tierversuchsverfahren oder Simulatoren. Unsere Systeme stellen echte Verfahrenserfahrungen nach und bieten reale taktile Reaktionen und Interaktion, tatsächliche Bildgebungsführung, Verständnis der Devices und Verfahrensergebnisse. Wir entwickeln Simulatoren, die maßgeschneidert, schön gestaltet, einfach zu bedienen und in hohem Maße portabel sind, und unsere verbindenden Schulungsprogramme richten sich an ein breites Spektrum von Erfahrungs- und Wissensstufen. Unsere Simulatoren sind klinisch und technisch den menschlichen kardiovaskulären Systemen annähernd gleichwertig und erfüllen die erforderlichen behördlichen Anforderungen. Folgen Sie uns auf LinkedIn

www.simulands.com Pressekontakt:

Adam Kayser

Schaffhauserstrasse 611

8052 Zürich, Switzerland

adam@simulands.com

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.