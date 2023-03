EQS-News: Wyden: Wyden ernennt Stuart Petersen zum Chief Revenue Officer

Emittent / Herausgeber: Wyden / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Wyden ernennt Stuart Petersen zum Chief Revenue Officer Wyden, ein weltweit führender Anbieter von institutioneller Handelstechnologie für digitale Vermögenswerte, gibt bekannt, dass Stuart Petersen mit sofortiger Wirkung als Chief Revenue Officer (CRO) in den Vorstand zurückkehrt, um die globale Expansion und das zukünftige Umsatzwachstum von Wyden voranzutreiben. Zürich (CH), 2. März 2023 – Als CRO wird Petersen für die Entwicklung und Umsetzung der globalen Vertriebs- und regionalen Markteinführungsstrategien von Wyden verantwortlich sein und das zukünftige Umsatzwachstum vorantreiben. Stuart Petersen war zuvor bereits drei Jahre bei Wyden als Chief Revenue Officer tätig und wird als Kenner des Unternehmens, des Teams und seiner Lösungen und Zielmärkte sofort einen Mehrwert generieren. Er verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzbranche, davon 27 Jahre im Bereich der Finanztechnologie. Vor Wyden war Petersen an der Entwicklung einiger führender Fintech-Unternehmen wie IBM, S&P Global und Algorithmics in den Bereichen Risiko, Portfoliomanagement, Handel und Infrastruktur beteiligt und leistete einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg dieser Unternehmen und ihrem internationalen Wachstum. "Dank seiner langjährigen Tätigkeit bei Wyden geniesst Stuart das volle Vertrauen des Führungsteams und darüber hinaus einen sehr guten Ruf innerhalb der gesamten Wyden-Belegschaft. Dies wird einen nahtlosen Übergang ermöglichen und unser weiteres Wachstum beschleunigen. Ich freue mich sehr, Stuart wieder an Bord zu haben", sagt Andy Flury, CEO von Wyden. Über Wyden Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Das Unternehmen besitzt Niederlassungen in Zürich, New York und Singapur. Mehr Informationen finden Sie unter www.wyden.io. AlgoTrader AG

