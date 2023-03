EUR/USD: EU-Inflation höher als erwartet- Zinsfantasien erhalten neue Nahrung

Die Teuerung in der Eurozone verharrt nach wie vor auf sonderbar hohem Terrain. Einer ersten Schätzung zufolge lag der Preisdruck im Februar höher als erwartet. Dies nährt in Anlegerkreisen die schwelenden Zinssorgen.

Das Währungspaar EUR/USD büßt am Vormittag rund 0,42 Prozent an Wert ein.

Verbraucherpreise sinken in Februar auf 8,5 Prozent – Preisdruck bleibt aber hoch

Die Verbraucherpreise im Euroraum kletterten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,5 Prozent und damit stärker als erwartet. Fachleute hatten im Vorfeld mit einer Rate von 8,2 Prozent gerechnet. Im Januar lag der Preisdruck noch bei 8,6 Prozent.

So zogen die Energiepreise weniger stark im Vergleich zum Januar (13,7 vs. 18,9 Prozent) an. Lebensmittel legten indes weiter zu (13,6 vs. 11,3 Prozent).