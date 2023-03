Fabasoft-Anleger freuen sich: 1,53% am Donnerstag

Die Anleger bei Fabasoft konnten sich heute über einen guten ordentlichen Gewinn freuen. Zum Eröffnungspreis von 18,38 € konnte Fabasoft heute erfreuliche 1,53% zulegen, um bei 18,60 € zu schließen. Dem gestrigen Gewinn von 0,11% folgte also bei Fabasoft heute ein weiterer - diesmal ordentlicher - Schritt nach oben. Ein Wermutstropfen bleibt trotz des positiven Zwei-Tages-Trends doch: Auch wenn Fabasoft gestern einen Kursanstieg verzeichnen konnte, war es zeitgleich aber auch der tiefste Tagesabschluss der letzten 30 Tage. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die Fabasoft-Aktie um dramatische -29,94% abwärts.