Inflations- und Zinsängste machen Dax zu schaffen

Frankfurt (Reuters) - Zinssorgen nach enttäuschenden Inflationsdaten aus Deutschland machen Dax-Anleger nervös.

Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Handelsminuten am Donnerstag 0,9 Prozent auf 15.167 Punkte. "Die Serie aus drei aufeinanderfolgenden und besser als erwarteten Inflationsdaten aus Deutschland ist gestern gerissen", sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets. Die Stagnation auf dem hohen Niveau von 8,7 Prozent in der größten Wirtschaft Europas sowie wieder steigende Teuerungsraten in anderen Ländern der Euro-Zone erhöhten den Druck auf die Europäische Zentralbank, die Leitzinsen länger oben zu lassen.

Im Laufe des Tages stehen die Inflationszahlen für den gesamten Euroraum im Terminkalender. Bei den Unternehmen standen Geschäftszahlen und Prognosen im Vordergrund. Die Covestro-Aktie fiel etwa um 4,7 Prozent auf 39,57 Euro. Der Kunststoffhersteller stellt sich nach Verlusten 2022 auch im neuen Geschäftsjahr auf einen operativen Ergebnisrückgang ein. Die Titel von Merck verloren 3,1 Prozent auf 171,65 Euro. Der Darmstädter Pharmakonzern rechnet nach einem deutlichen Gewinnanstieg im vergangenen Jahr mit zunehmendem Gegenwind.

