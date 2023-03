IRW-News: ACCESSWIRE News Network : GA-ASI kündigt neu konzipierte Blue Magic Belgium für 2023 an

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : GA-ASI kündigt neu konzipierte Blue Magic Belgium für 2023 an

An der größeren, besseren Konferenz für Brancheninnovationen und Finanzierungen am 10. Mai werden Lockheed Martin Ventures und A6K teilnehmen

SAN DIEGO, CA / ACCESSWIRE / 2. März 2023 / Für den 10. Mai 2023 lädt General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) zur neuesten Auflage der Veranstaltung Blue Magic Belgium ein. Die diesjährige Veranstaltung findet in Charleroi, Belgien, in der Nähe von Brüssel statt und wird erneut belgische Unternehmen und Branchenführer der Luft- und Raumfahrtindustrie zusammenbringen. Aber die diesjährige Veranstaltung ist größer und umfasst mehr Unternehmen und ein breiteres Spektrum an Technologien, die um Investitionen konkurrieren werden. Gäste von GA-ASI sind in diesem Jahr Lockheed Martin Ventures und der in Belgien ansässige Technology Facilitator A6K.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69514/GA_030223_DEPRcom.001.jpeg

Wir wollen auf unserem erfolgreichen Blue-Magic-Konzept aufbauen, um eine kooperative Umgebung für Ideenfindung im Bereich Technologien und noch mehr Wertschöpfung für unsere Produktlinie zu schaffen sowie unserer Vorwärtsdynamik in Richtung Informationsdominanz einen weiteren Schub zu geben, sagte Mark Lunn, der Managing Director-Strategic Finance von GA-ASI. Für das diesjährige Event werden wir unser Konzept ausweiten und weitere Partner und ideelle Bereiche aufnehmen. Wir werden Technologie-Pitches hören, eine lebhafte Podiumsdiskussion moderieren und ein Networking-Event anbieten, auf dem die Teilnehmer andere High-Tech-Unternehmen und Branchenführer treffen können, um abzuschätzen, ob sie von deren Kompetenzen auf neue, sinnvolle Weise profitieren können.

Die Schwerpunktbereiche für Blue Magic Belgium 2023 sind künstliche Intelligenz/maschinelles Lernen, Autonomie, hochmoderne Materialien, Sensoren, modernste Fertigung und Weltraum.

GA-ASI veranstaltete sein erstes Event der Reihe Blue Magic Belgium (BMB) im Jahr 2019, darauf folgten die Veranstaltungen von 2020 und 2021. Seit dem Start von BMB hat GA-ASI begonnen, mit einem breiten Spektrum an belgischen Unternehmen zusammenzuarbeiten; diese umfassen AeroSimulators Group, Airobot, ALX Systems, Coexpair, DronePort, den Unternehmensbereich Safety, Infrastructure & Geospatial von Hexagon, ScioTeq, SABCA, Thales Belgien und ST Engineering. Im Jahr 2020 gab das belgische Verteidigungsministerium bekannt, dass es das ferngesteuerte Luftfahrzeug MQ-9B SkyGuardian® von GA-ASI erwerben würde.

Unternehmen, die an der Teilnahme an der Veranstaltung BMB 2023 interessiert sind, können unter www.ga-asi.com/blue-magic-belgium-2023 weitere Informationen abrufen und sich anmelden. Stichtag für die Einreichung von Pitch-Bewerbungen ist der 27. März 2023.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), ein mit General Atomics verbundenes Unternehmen, ist ein führender Konstrukteur und Hersteller von bewährten, zuverlässigen ferngesteuerten Luftfahrzeugsystemen (RPA), Radargeräten und elektrooptischen und verwandten Missionssystemen, unter anderem der RPA-Serie Predator® und des Multi-Modus-Radars Lynx®. Mit mehr als sieben Millionen Flugstunden bietet GA-ASI missionsfähige Long-Endurance-Luftfahrzeuge mit integrierten Sensor- und Datalink-Systemen, die für lang andauernde Flüge erforderlich sind und Situationsbewusstsein und schnelles Eingreifen ermöglichen. Das Unternehmen produziert außerdem eine Vielzahl von Bodenkontrollstationen und Sensorsteuerungs- und Bildauswertungssoftware, bietet Pilotentraining und Unterstützungsleistungen und entwickelt Antennen aus Metamaterial. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, Lynx, Predator, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

Kontaktdaten

GA-ASI Media Relations

GA-ASI Media Relations

asi-mediarelations@ga-asi.com

+1 (858) 524-8101

QUELLE: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69514

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69514&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.