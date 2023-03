Litecoin Kurs weiter unter 100 Dollar – im Klammergriff der Zinsängste

Inflations- und Zinsängste haben die Kryptomärkte weiterhin fest im Klammergriff. Die Aussicht auf global steigende Kapitalmarktzinsen macht riskante Werte gegenüber festverzinslichen Anlagen wie etwa US-Staatsanleihen weniger attraktiv.

Demnach notiert der Litecoin Kurs auch in der zweiten Wochenhälfte weiter unter der psychologischen Marke in Höhe von 100 Dollar.

Nachdem der Litecoin Kurs im Januar über 34 Prozent an Wert hat zulegen können, gestaltete sich der Wertzuwachs im Februar nahezu neutral.