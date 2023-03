Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Gema-Gebühren

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Gema-Gebühren - Vereine werden enttäuscht:

"Gut gedacht ist bekanntlich nicht gut gemacht. Das trifft auch auf die Ankündigung des Freistaats zu, bürgerliches Engagement zu unterstützen, in dem Kosten übernommen und Bürokratie abgebaut werden sollen. Konkret geht es um die Gema-Gebühren, die Vereine als Veranstalter tragen, wenn sie ein Fest ausrichten. Ist dieses kostenlos, zahlt künftig der Freistaat die Rechnung. Doch so einfach, wie es in der Ankündigung angepriesen wird, ist es dann doch nicht. Im Raum steht, dass die Kosten von Veranstaltungen bis 300 Quadratmetern übernommen werden sollen. Viele Feste sind jedoch weitaus größer. Wer also mehr Platz zum Feiern braucht, wird quasi bestraft."/al/DP/jha