Rheinmetall: Aufwärtstrend auf hohem Niveau!

Rheinmetall profitiert von der neuen Rüstungskonjunktur als Reaktion auf das kriegerische Auftreten Russlands. Ein Jahr nach der Ankündigung von 100 Milliarden Euro schweren Investitionen in die Bundeswehr blickt Deutschlands Rüstungsbranche optimistisch nach vorne. Der Ukraine fehlen Granaten, um russische Angriffe abzuwehren. Europas Depots leeren sich. Die EU will nun Nachschub mit industriepolitischen Eingriffen organisieren. Der Hersteller Rheinmetall baut bereits seine Kapazitäten aus. Unter anderem steigt das Unternehmen wieder in die Produktion von Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard ein, der in der Ukraine mit Erfolg eingesetzt wird. In Ungarn hat Rheinmetall Mitte Januar den Grundstein für ein neues Munitionswerk gelegt, ein eigenes Werk für die Pulverproduktion in Sachsen wird erwogen.

Zum Chart

Der über lange Strecken weitgehend ereignislos verlaufende Aktienkurs von Rheinmetall in der Range zwischen 76,90 Euro und 89,60 Euro wurde durch den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine nach oben getrieben. Der Beschluss der Regierung, um rund 100 Milliarden Euro Sondervermögen aufzurüsten, beflügelte auch den Kurs von Rheinmetall. Beginnend mit dem Datum des Einmarsches am 24. Februar stieg der Kurs in den folgenden 14 Handelstagen auf das Level um den Wert von 145,05 Euro. Die Öffnung der Bücher am 16. März 2022 sorgte in den Folgetagen für einen weiteren steilen Anstieg bis auf das Niveau von 223.80 Euro. Die darauf anschließende Konsolidierung führte den Kurs wieder zurück auf das Niveau vom 24. Februar 2022. Auch wenn der Ukrainekrieg beendet wird, bleibt die Bedrohung seitens Russlands und Chinas. Die Rüstungsausgaben werden die nächsten Jahre auf dem zwei Prozent Niveau vom BIP verharren, was Rheinmetall in die Karten spielt. Seit Mitte Oktober 2022 ist auch eine festere Kursentwicklung zu beobachten, die auch das frühere Hoch bei 223,80 Euro überwunden hat. Bis 2025 ist eine Verdoppelung des Gewinnes eingepreist, was das erwartete KGV auf aktuell 10,94 senkt.