Scholz - Wir reden über Sicherheitsgarantien für Ukraine

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Deutschland redet mit der Ukraine und Partnerstaaten über Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag in einer Regierungserklärung zur Zeitenwende im Bundestag. Man werde der Ukraine helfen, zu einem gerechten Frieden zu kommen - allerdings nicht über deren Köpfe hinweg. "Deshalb sprechen wir mit Kiew und weiteren Partnern auch über künftige Sicherheitszusagen für die Ukraine." Solche Sicherheitszusagen setzten aber zwingend voraus, dass sich die Ukraine in diesem Krieg erfolgreich verteidigen könne. Deshalb werde man die Ukraine auch militärisch weiter unterstützen, betonte Scholz, der heute nach Washington zu Gesprächen mit US-Präsident Joe Biden fliegt. Die Nato, die EU und die G7 seien auch ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine geeint. Es gebe derzeit keine Hinweise, dass Russlands Präsident Wladimir Putin an einem gerechten Frieden interessiert sei. "Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln – außer über die eigene Unterwerfung."

Scholz forderte China auf, sich für einen Frieden in der Ukraine zu engagieren. "Meine Botschaft an Peking ist klar: Nutzen Sie Ihren Einfluss in Moskau, um aufden Rückzug russischer Truppen zu drängen. Liefern Sie keine Waffen an den Aggressor Russland." Man könne von China auch erwarten, mit den Hauptbetroffenen zu sprechen, nämlich der Ukraine und mit Präsident Wolodymyr Selenskyj. Es sei enttäuschend, dass China beim G20-Finanzministertreffen nicht zu einer Verurteilung des russischen Angriffs bereit gewesen sei.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)