USA: Produktivität steigt weniger als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Produktivität der US-Wirtschaft ist im Schlussquartal 2022 weniger gestiegen als erwartet. Das Verhältnis von Produktion und Arbeitszeit stieg im vierten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 1,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington laut einer zweiten Schätzung mitteilte.

Bankökonomen hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 2,5 Prozent gerechnet. In einer ersten Schätzung waren noch 3,0 Prozent ermittelt worden. Im dritten Quartal war die Produktivität um 1,2 Prozent gestiegen.

Die Lohnstückkosten zogen hingegen in den Monaten Oktober bis Dezember stärker an als erwartet. Sie erhöhten sich im vierten Quartal um 3,2 Prozent. Volkswirte hatten mit 1,6 Prozent gerechnet. In einer ersten Schätzung war lediglich ein Anstieg um 1,1 Prozent ermittelt worden.

Der Lohnauftrieb dürfte von der US-Notenbank Fed kritisch betrachtet werden. Schließlich steigen so die Inflationsgefahren. Allerdings waren die Lohnstückkosten im dritten Quartal mit 6,9 Prozent noch stärker gestiegen./jsl/jkr/jha/