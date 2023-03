Verbund schließt mit Plus

Die Anleger bei Verbund konnten sich heute über ein gutes Tagesergebnis freuen. Die Aktie legte zu ihrem Eröffnungspreis heute 1,00 € zu. Beim Schlusspreis von 78,70 € bedeutete dies dann einen beachtlichen Gewinn von 1,29%. Zeitweise stieg der Aktienpreis auf 79,05 €, der tiefste Stand wurde heute bei 76,95 € erreicht. Ein wenig fangen konnte sich die Verbund-Aktie heute also immerhin. Gestern noch hatte das Minus von -5,36% bei den Anlegern für Verunsicherung gesorgt. Ungeachtet des heutigen Plus haben sich in den letzten Monate Verluste angehäuft. Inzwischen hat die Verbund-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt -9,54% eingebüßt.