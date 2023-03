Von der Leyen reist nach Kanada und in die USA

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bricht am Montag zu Gesprächen in Kanada und in den USA auf. Dabei soll es unter anderem um die Zusammenarbeit zur Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine, Handelsfragen und die transatlantischen Beziehungen gehen, wie die EU-Kommission am Donnerstag mitteilte. Ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Washington ist zum Ende der Reise am Freitag (10. März) geplant.

Dabei dürfte auch der Streit um ein US-Gesetz zur Sprache kommen, das milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz vorsieht. Unter den EU-Staaten gibt es die Sorge, dass der "Inflation Reduction Act" (IRA) den USA einen Wettbewerbsvorteil bei Investitionen verschaffen könnte. Nach Angaben des Weißen Hauses wollen von der Leyen und Biden auch über die "Herausforderungen" durch China sprechen.

In Kanada will von der Leyen zuvor mit Premierminister Justin Trudeau unter anderem einen Stützpunkt der Streitkräfte besuchen, von wo aus kanadische Soldaten nach Polen gereist sind, um die humanitäre Hilfe für ukrainische Flüchtlinge zu unterstützen./lkl/DP/he