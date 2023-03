Ausfuhren legen merklich zu - "Der Exportsektor lebt"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die deutschen Exporteure sind auch wegen der starken Nachfrage ihres wichtigsten Kunden USA überraschend gut ins Jahr gestartet.

Ihre Ausfuhren wuchsen im Januar um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 130,6 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 1,5 Prozent gerechnet, nachdem es im Dezember einen Einbruch von 6,3 Prozent gegeben hatte. Die Importe gingen dagegen um 3,4 Prozent auf 113,9 Milliarden Euro zurück und damit bereits den fünften Monat in Folge. Hier war mit einem Wachstum von 2,0 Prozent gerechnet worden.

"Der Exportsektor lebt - auch wenn der Zuwachs zu gering ist, um den Rückgang vom Dezember auszugleichen", sagte der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Alexander Krüger. "Materialengpässe nehmen ab und die Exporterwartungen vieler Unternehmen sind gestiegen." Potenzial schlummere vor allem in der Autoindustrie und im Export nach China, wo sich die Konjunktur nach dem Ende der harten Corona-Politik merklich aufhellt.

"LANGE REIHE VON ABWÄRTSRISIKEN"

Die Ausfuhren in die EU-Staaten nahmen im Januar um 0,7 Prozent zum Vormonat auf 71,9 Milliarden Euro zu. Abnehmerland Nummer eins blieben die USA: Dorthin wurden Waren im Wert von 12,7 Milliarden Euro verkauft, ein Plus von 3,1 Prozent. Die Exporte nach China legten um 1,4 Prozent auf 7,7 Milliarden Euro zu, die nach Großbritannien sogar um 7,8 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro. Die Exporte in die Russische Föderation wuchsen um 12,3 Prozent auf 1,0 Milliarden Euro, lagen damit aber um 60,0 Prozent niedriger als im Januar 2022, dem Monat vor Beginn des Ukraine-Kriegs und der folgenden Russland-Sanktionen. Die Importe aus Russland brachen binnen eines Monats um 36,7 Prozent auf 1,0 Milliarden Euro ein.

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich im Februar leicht verschlechtert. Das Barometer für die Erwartungen der Firmen sei auf 3,8 Punkte gefallen, von 4,1 Zählern im Januar, so das Münchner Ifo-Institut zu seiner monatlichen Umfrage. "Die schwache Weltnachfrage dämpft gerade die Hoffnungen für den deutschen Export", sagte Ifo-Chef Clemens Fuest. Das schätzt ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski ähnlich ein. "Auf sehr kurze Sicht werden die anhaltende Abschwächung der Exportaufträge, die erwartete Verlangsamung der US-Wirtschaft, die hohe Inflation und die große Unsicherheit deutliche Spuren im deutschen Export hinterlassen", sagte Brzeski. "Die Wiederbelebung der chinesischen Wirtschaft wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um die lange Reihe von Abwärtsrisiken vollständig auszugleichen."

