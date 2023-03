DAX am Wochenhoch, Rheinmetall vor Sprung in den DAX, Lufthansa Milliardengewinn

Der DAX hat sich zum Wochenausklang weiter erholt und kann sich bis zum Mittag an die Wochenhochs heranarbeiten. Damit sind die Tests der Monatstiefs vom Donnerstag direkt wieder als Kaufgelegenheit genutzt worden und das Momentum zum Freitag auf der Oberseite zu finden.

Wie skizziert sich das mittelfristige Bild und wo sind die weiteren Ziele bei einem Ausbruch? Dies skizziert heute Andreas Bernstein im Livechart und verweist auf den impulslosen Sentiment-Indikator, der in den USA und bei der LS-Exchange genau im Mittelfeld notiert.

Von der Aktienseite aus gab es starke Impulse seitens der Lufthansa. Ein Milliardengewinn kann bereits drei Jahre nach der drohenden Insolvenz vermeldet werden. Der Umsatz stieg in 2022 um 95 Prozent an. Das Unternehmen ist damit auf einem guten Weg und der Aktienkurs springt heute im Handel erstmals seit mehreren Jahren wieder über die 10-Euro-Marke. Damit ist ein Kursgewinn von rund 60 Prozent in den letzten Monaten vollzogen worden.

Bei der Neuausrichtung des DAX Ende März könnte zudem die Rheinmetall-Aktie erstmals im größten Aktienindex Deutschlands gelistet werden. Alle Indikationen legen dies nah, ebenso wie ein Aufstieg der Jenoptik AG vom SDAX in den MDAX. Sobald hier eine klare Aussage der Deutschen Börse vorliegt, werden wir dies ausführlich besprechen.

Auf die nachbörslichen Zahlen von Dell Computer gehen wir auch ein. Hier stimmten die Ergebnisse, doch der Ausblick war sehr zurückhaltend - genau umgekehrt zu den HP-Zahlen. Was heißt dies und wie sehen Analysten den Wert?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.