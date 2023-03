Dax legt nach guten US-Vorgaben deutlich zu - Lufthansa-Aktie nach Quartalszahlen gefragt

Der deutsche Leitindex startete um 9 Uhr beflügelt von bullischen Vorgaben aus den USA mit einer ordentlichen Aufwärtskurslücke in den Handelstag. Im Anschluss legte der Dax noch innerhalb der ersten Handelsstunde weiter zu und kletterte zeitweise über die Marke von 15.460 Punkte.

Lufthansa, HelloFresh und Covestro waren in der ersten Handelsstunde die größten Gewinner im HDAX mit Zugewinnen zwischen 3 und 4 Prozent.

Lufthansa-Aktie zurück über 10 EUR-Marke

Nach zwei herben Verlustjahren in der Corona-Krise hat die Lufthansa 2022 im Tagesgeschäft wieder einen Milliardengewinn erzielt. Dank der Erholung der Ticketnachfrage und Rekordergebnissen bei Fracht und Wartung erreichte der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) gut 1,5 Milliarden Euro, wie der Konzern am Freitag in Frankfurt mitteilte.

Für 2023 rechnet Vorstandschef Carsten Spohr auch dank weiterhin hoher Ticketpreise mit einer "deutlichen" Steigerung. Eine Dividende für die Aktionäre soll es diesmal aber noch nicht geben. Am Finanzmarkt wurden die Nachrichten positiv aufgenommen: Am Vormittag legte die Lufthansa-Aktie um knapp 5 Prozent zu und kostete erstmals seit 2020 wieder mehr als 10 Euro.

Gute Vorgaben aus Asien werden verarbeitet

Auch die asiatischen Börsen hatten Kursgewinne verzeichnet. Die Marktstrategen der Deutschen Bank führten die gute Stimmung dort auf den Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor Chinas zurück. Dieser sei im Februar besser als erwartet ausgefallen. Diese Nachricht färbte nun auch positiv auf die europäischen Aktienmärkte ab. (mit Material von dpa-AFX)