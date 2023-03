Dax schlägt zum Wochenschluss Erholungskurs ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt hat nach der Inflationsängsten der vergangenen Tage einen Erholungskurs eingeschlagen.

Der Dax notierte zur Eröffnung am Freitag 0,7 Prozent höher bei 15.431 Punkten. Damit folgte der deutsche Leitindex der Wall Street und den asiatischen Börsen, die angesichts von Hoffnungen auf langsamere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed und eine wirtschaftliche Erholung in China im Plus geschlossen hatten.

"Sobald der Dax unter Druck kommt, kommt jedes Mal Kaufinteresse auf", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Allerdings sei hier zu befürchten, dass diese Schwelle des Kaufinteresses sukzessive nach unten verschoben werde.

Bei den Einzelwerten stand die Lufthansa im Rampenlicht. Die Papiere der Fluggesellschaft gewannen 4,3 Prozent auf 10,28 Euro. Nach dem ersten Jahresgewinn seit Ausbruch der Pandemie soll es für die Fluggesellschaft weiter aufwärts gehen. Die PVA Tepla-Aktie verlor dagegen 13,2 Prozent auf 22,24 Euro. Gründer des hessischen Technologieunternehmens, Peter Abel, ist sechs Jahre nach dem Rückzug von der Firmenspitze auch als Aktionär ausgestiegen.

