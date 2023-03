Gewinne bei Zumtobel Group

Das Interesse der Aktionäre war heute geweckt. Der Aktienumsatz bei Zumtobel Group war stark überdurchschnittlich. Die Aktie legte zu ihrem Preis bei Börseneröffnung heute 0,10 € zu. Beim Tagesschlusskurs von 7,35 € bedeutete dies dann ein Tagesergebnis von 1,38%. Aber so gut lief es heute nicht immer, zeitweise notierte der Aktienpreis bei 7,25 €. Die Freude bei Zumtobel Group über den Kursgewinn an diesem Freitag dürfte sich nach dem Minus des Vortages (-1,09%) in Grenzen halten. Mit dem heutigen angenehmen Ergebnis liegt Zumtobel Group immer noch um -2,00% unter dem Preis von vor zwölf Monaten.