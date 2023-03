Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment schließt nahe Zwölf-Monats-Hoch

Die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment-Aktie lieferte heute ein gutes Tagesergebnis.

Zum Preis bei Börseneröffnung von 69,00 € konnte Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment heute erfreuliche 2,16% zulegen, um bei 70,90 € zu schließen.

Offenbar etabliert sich bei Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment ein ordentlicher Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 1,02% an.

Damit liegt der heutige Tagesendkurs nah am Höchstkurs der letzten zwölf Monate von 72,10 € von vor zweieinhalb Wochen.