Toronto-Dominion Bank kündigt Dividende an

Der kanadische Bankkonzern Toronto-Dominion Bank (ISIN: CA8911605092, TSE: TD) wird den Aktionären eine Dividende von 0,96 kanadischen Dollar (CAD) ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 30. April 2023 (Record day: 6. April 2023). Anfang Dezember 2022 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (0,89 CAD) eine Anhebung der Dividende um 7,9 Prozent.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 3,84 CAD ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 88,46 CAD beträgt die aktuelle Dividendenrendite 4,10 Prozent (Stand: 2. März 2023). Seit dem Jahr 1857 erhalten die Aktionäre der Toronto-Dominion Bank eine Dividende.

Der Umsatz auf bereinigter Basis lag im ersten Quartal (31. Januar) des Fiskaljahres 2023 bei 13,10 Mrd. CAD (Vorjahr: 11,28 Mrd. CAD), wie ebenfalls am 2. März 2023 berichtet wurde. Der Gewinn auf bereinigter Basis stieg von 3,83 Mrd. CAD auf 4,16 Mrd. CAD. Der Bankkonzern ist im Jahr 1855 gegründet worden und hat seinen Firmensitz im Toronto-Dominion Centre im Financial District von Toronto.

Die Aktie verzeichnet auf der aktuellen Kursbasis an der Börse in Toronto seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 0,90 Prozent und die Marktkapitalisierung beträgt 165,16 Mrd. CAD (Stand: 2. März 2023).

Redaktion MyDividends.de