Verbund schließt im Minus

Heute lief es nicht so gut für die Verbund-Aktie. Über den Tag verlor die Aktie -1,05 €. vom Eröffnungspreis von 79,00 € zum Schlusskurs von 77,65 € ergab dies einen merklichen Verlust von -1,33%. Aber auch nach oben gab es heute Bewegung. Der Höchstkurs wurde bei 79,55 € erreicht. Die Kursentwicklung bei Verbund schien in den letzten beiden Börsentagen unentschlossen und pendelt derzeit auf und ab. Dem heutigen Verlust war gestern ein Plus von 1,29% vorangegangen. Die Verluste der letzten Monate häufen sich weiter an. Zusammen mit dem heutigen Ergebnis hat die Verbund-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt -7,83% eingebüßt.