Voestalpine erreicht Jahreshöchststand

Die Serie bei Voestalpine setzt sich mit dem fünften Gewinntag weiter fort. Wer gleich zu Beginn des Höhenfluges eingestiegen ist, kann sich über eine Kurssteigerung von insgesamt 6,93% freuen. Es bleibt beachtlich zu sehen, ob wir morgen mit einem weiteren Tag mit Positivergebnis rechnen dürfen.

Bei Tagesende notierte die Aktie 36,10 € und legte so verglichen mit seinem Preis bei Börseneröffnung von 35,18 € 1,69% zu. Die meisten Gewinne nahm heute mit, wer das Papier bis zum Schluss hielt, die Voestalpine-Aktie schloss heute auf ihrem Tageshöchstkurs.

Offenbar etabliert sich bei Voestalpine ein ordentlicher Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 1,31% an.

Der heutige ordentliche Gewinn addiert sich zu den merkbaren Gewinnen von 22,37% der letzten zwölf Monate.