Volkswagen steigert die Dividende

Die Aktionäre der Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039) erhalten eine Dividende in Höhe von 8,70 Euro je Stammaktie und 8,76 Euro je Vorzugsaktie, wie am Freitag berichtet wurde. Damit wird die Dividende bei der im DAX vertretenen Vorzugsaktie im Vergleich zum Vorjahr (7,56 Euro) um knapp 16 Prozent erhöht. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 138,16 Euro einer derzeitigen Dividendenrendite von 6,34 Prozent. Die Ausschüttungsquote steigt auf 29,4 Prozent (Vorjahr: 25,4 Prozent). Die Hauptversammlung findet am 12. Mai 2023 statt.

Die Umsatzerlöse des Wolfsburger Konzerns kletterten im Jahr 2022 um 11,6 Prozent auf 279,2 Mrd. Euro. Die Gesamtzahl der ausgelieferten Fahrzeuge ging aufgrund von Halbleiterknappheit, Unterbrechungen in der Logistikkette und Lieferausfällen in China um 7 Prozent auf 8,26 Mio. zurück. Insgesamt wurden 572.100 batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) an Kunden ausgeliefert, 26 Prozent mehr als im Vorjahr.

Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen stieg auf 22,5 Mrd. Euro (Vorjahr: 20,0 Mrd. Euro), was einer operativen Umsatzrendite vor Sondereinflüssen von 8,1 Prozent (Vorjahr: 8,0 Prozent) entspricht. Das Ergebnis vor Steuern legte um 9,5 Prozent auf 22 Mrd. Euro (20,1 Mrd. Euro) zu. Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich um 2,6 Prozent auf 15,8 Mrd. Euro (Vorjahr: 15,4 Mrd. Euro).

Der Volkswagen Konzern erwartet, dass die Umsatzerlöse im Jahr 2023 vor allem aufgrund des hohen Auftragsbestands um 10 bis 15 Prozent über dem Vorjahreswert liegen werden. Für das operative Ergebnis des Konzerns wird für 2023 eine operative Umsatzrendite zwischen 7,5 und 8,5 Prozent erwartet. Volkswagen geht davon aus, dass die Gesamtauslieferungen im Jahr 2023 auf rund 9,5 Mio. Fahrzeuge ansteigen werden. Es werden aktuell rund 676.000 Menschen beschäftigt.

