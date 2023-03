VW-Kursfeuerwerk verstärkt Kauflaune an Europas Börsen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Ein Kurssprung bei Volkswagen hat den Risikoappetit der Aktienanleger in Europa am Freitag zusätzlich angeregt.

Schon die Hoffnung auf kleinere Zinserhöhungen und eine wirtschaftliche Erholung in China hatte die Stimmung zum Wochenschluss aufgehellt. Der deutsche Leitindex Dax notierte am Freitagnachmittag 1,4 Prozent höher bei 15.548 Punkten. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx, gewann 1,1 Prozent auf 4286 Zähler.

An den US-Börsen lagen die Futures vorbörslich ebenfalls im Plus. Für Erleichterung sorgten Äußerungen des US-Währungshüters Raphael Bostic. Der Präsident des Ablegers der US-Notenbank Fed in Atlanta sagte am Donnerstagabend, er favorisiere einen langsamen und gleichmäßigen Kurs der Fed mit Zinserhöhungen um 25 Basispunkte, da die Auswirkungen der höheren Zinsen erst im Frühjahr zu spüren sein könnten.

CHINA-HOFFNUNGEN

Investoren zeigten sich auch aufgrund der jüngsten starken Wachstumsdaten Chinas zuversichtlich. Am Sonntag beginnt der Nationale Volkskongress, wo unter anderem die Wirtschaftsziele festgelegt werden. "Die große Hoffnung ist, dass Chinas Wirtschaft nun doch Fahrt aufnehmen wird, was auch den exportabhängigen deutschen Unternehmen helfen könnte", sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets.

Investoren legten sich Staatsanleihen in die Depots. Im Gegenzug fielen die Renditen. Die zehnjährigen Bunds rentierten mit 2,705 Prozent nach 2,754 Prozent am Donnerstag. Die Ölpreise lagen erneut im Minus. Die Nordsee-Sorte Brent und die leichte US-Sorte WTI verbilligten sich um jeweils 0,7 Prozent auf 84,14 und 77,65 Dollar pro Barrel (159 Liter). Allerdings steuerten sie auf einen Wochengewinn von jeweils rund zwei Prozent zu. Die Investoren waren hin- und hergerissen zwischen der Sorge um die hohe Inflation und der Hoffnung auf ein starkes China-Wachstum.

VW-DIVIDENDE ERFREUT AKTIONÄRE

Im Dax zündeten Volkswagen den Turbo. Die Aktien schossen um 8,7 Prozent nach oben. Mit 139,78 Euro standen sie auf dem höchsten Stand seit Mitte Dezember. Den Reingewinn steigerten die Wolfsburger im vergangenen Jahr um rund drei Prozent auf 15,8 Milliarden Euro. Daraus sollen die Aktionäre eine um je 1,20 Euro angehobene Dividende erhalten. Statt 7,50 Euro je Stamm- und 7,56 Euro je Vorzugsaktie wie im Vorjahr sollen 8,70 beziehungsweise 8,76 an die Anteilseigner fließen, darunter als größte die Holding Porsche SE der Familien Porsche und Piech, das Land Niedersachsen und das Emirat Katar. Aktien von Porsche stiegen um 5,4 Prozent. Der europäische Branchenindex gewann 3,2 Prozent.

Die Papiere der Lufthansa kletterten nach Zahlen um 6,7 Prozent auf ein Drei-Jahres-Hoch von 10,52 Euro. "Wenn auch der Gewinn nicht so hoch ausfiel wie erwartet, die Zukunft zählt an der Börse und da ist das Management sehr zuversichtlich", sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege vom Broker RoboMarkets. Die PVA Tepla-Aktie brach dagegen 13,5 Prozent auf 22,22 Euro ein. Der Gründer des hessischen Technologieunternehmens, Peter Abel, ist sechs Jahre nach dem Rückzug von der Firmenspitze auch als Aktionär ausgestiegen.

In Paris trieben starke Geschäftszahlen die Bonduelle-Aktie um bis zu neun Prozent nach oben. Der Anbieter von Dosen-Gemüse verzeichnete im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/2023 einen überraschend starken operativen Gewinn.

(Bericht von Anika Ross, Zuzanna Szymanska, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)