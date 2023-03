VW wird optimistischer - deutliches Wachstum erwartet

Hamburg (Reuters) - Volkswagen blickt nach einem Jahr mit vielen Schlaglöchern etwas entspannter voraus.

Nach dem Rückgang der Auslieferungen im abgelaufenen Jahr rechnet der Konzern 2023 mit einem Anstieg um fast 15 Prozent auf rund 9,5 Millionen Fahrzeuge. Grund ist der Auftragsbestand von 1,8 Millionen Fahrzeugen, der sich wegen fehlender Halbleiter und hartnäckiger Lieferengpässe aufgestaut hat. Der Umsatz soll in einer Spanne zwischen zehn und 15 Prozent zulegen, die operative Rendite zwischen 7,5 und 8,5 Prozent landen, wie Volkswagen am Freitag mitteilte. Damit liegt das untere Ende der Spanne einen halben Prozentpunkt höher als für das vergangene Jahr prognostiziert worden war. Von dem Optimismus ließen sich die Anleger anstecken: Mit einem Kursplus von mehr als acht Prozent setzten sich die VW-Aktien in die Spitze der Gewinner im Dax.

Mit der Prognose peilt Europas größter Autobauer einen Konzernumsatz zwischen 307 und 331 Milliarden Euro an. Im vergangenen Jahr war der Umsatz um fast zwölf Prozent auf rund 280 Milliarden Euro geklettert. Das operative Ergebnis steigerten die Wolfsburger um 15 Prozent auf gut 22 Milliarden Euro. Unter dem Strich legte der Gewinn um rund drei Prozent auf 15,8 Milliarden Euro zu. Daraus sollen die Aktionäre eine um je 1,20 Euro angehobene Dividende erhalten. Statt 7,50 Euro je Stamm- und 7,56 Euro je Vorzugsaktie wie im Vorjahr sollen 8,70 beziehungsweise 8,76 an die Anteilseigner fließen, darunter als größte die Holding Porsche SE der Familien Porsche und Piech, das Land Niedersachsen und das Emirat Katar.

"Die heutigen Ergebnisse sind ein weiterer Beleg für die solide finanzielle Basis, auf der wir unsere Strategie konsequent umsetzen", erklärte Finanzchef Arno Antlitz.

Volkswagen hatte Anfang Februar erste Eckdaten seiner Bilanz veröffentlicht. Demnach hat sich der Barmittelzufluss im vergangenen Jahr von 8,6 auf fünf Milliarden Euro fast halbiert, weil wegen fehlender Halbleiter viele Autos auf Halde produziert werden mussten. Die gebundenen Mittel waren deutlich höher als erwartet ausgefallen. Für dieses Jahr gehen die Niedersachsen davon aus, dass sich die Entwicklung umkehrt, da die Bestände abnehmen und die Produktion wieder rund läuft. Wegen der unsicheren Konjunktur bleiben inzwischen aber die Kunden aus, was den Konzern vor neue Probleme stellt.

