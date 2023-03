Wissing - Lkw-Bedeutung für Güterverkehr wird bis 2051 sogar noch zunehmen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Lastwagen werden nach Einschätzung von Bundesverkehrsminister Volker Wissing im Güterverkehr auf Jahrzehnte dominant bleiben.

Der FDP-Politiker bezog sich dabei am Freitag in Berlin auf eine neue Studie, die den Verkehr bis 2051 prognostiziert. Bis dahin werde es im Güterbereich einen Zuwachs der Verkehrsleistung von 46 Prozent geben. Die Straße spiele dabei mit einem Plus von 54 Prozent die größte Rolle. Für die Schiene werde mit einem Zuwachs von 33 Prozent gerechnet. Die Bedeutung von Lkw-Lieferungen würden also sogar noch zunehmen.

Wissing verwies darauf, dass der aktuelle Verkehrswegeplan auf das Jahr 2014 zurückgeht und auf Daten von 2010 basiert. Auf die neuen Erkenntnisse müsse jetzt reagiert werden. Es brauche einen beschleunigten Ausbau der Straße, um Wohlstand in Deutschland zu sichern. Der Ausbau der Schiene allein reiche nicht aus. "Dafür müssen wir jetzt etwas tun." Kurzfristig Projekte nachzuholen, sei nicht möglich. Wissing bekräftigte erneut, es brauche auf für die Straße eine Planungsbeschleunigung, die Grüne in der Ampel-Koalition mit FDP und SPD vor allem für die Schiene wollen. Wissing zufolge müssten aber auch Ortsumgehungen, marode Brücken und Nadelöhre prioritär angegangen werden.

"Das Auto dominiert weiter den Personenverkehr", ergänzte der Verkehrsminister. Hier werde die Verkehrsleistung bis 2051 um knapp 13 Prozent zulegen. Die Luftfahrt und der Schienenverkehr würden allerdings deutlich schneller zulegen mit einem Plus von jeweils über 50 Prozent.

