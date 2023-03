Zuwächse für deutschen Export zu Jahresbeginn

WIESBADEN (dpa-AFX) - Deutschlands Exporteure sind mit einem Plus ins neue Jahr gestartet. Im Januar 2023 wurden Waren im Gesamtwert von 130,6 Milliarden Euro "Made in Germany" ins Ausland geliefert, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Das waren nach Angaben der Wiesbadener Behörde vom Freitag kalender- und saisonbereinigt 2,1 Prozent mehr als im Dezember vergangenen Jahres und sogar 8,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Ausfuhren in wichtige Märkte wie USA und China legten zu. Im Gesamtjahr 2022 hatte der deutsche Außenhandel auch wegen teils deutlicher Preiserhöhungen ein Rekordergebnis erzielt./ben/DP/mis