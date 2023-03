Zwölf-Monats-Hoch bei Wienerberger in greifbarer Nähe

Heute lief es gut für die Wienerberger-Aktie.

Der Tagesgewinn von 0,18 € bei Wienerberger entspricht einer Kurssteigerung von 0,60%. Diesen Zuwachs konnte die Wienerberger-Aktie heute zwischen ihrem Vortagesschlusskurs von 29,80 € und ihrem Preis bei Börsenschluss von 29,98 € verzeichnen.

Auf dem Tageshoch hätte man auch 30,12 € für die Aktie bekommen können.

Offenbar etabliert sich bei Wienerberger ein ordentlicher Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 0,95% an.

Treue Wienerberger-Anleger können sich übrigens zusätzlich freuen, denn die Aktie legte in den vergangenen 12 Monaten insgesamt 24,40% zu.