Dax startet knapp im Plus - Warten auf Impulse

Frankfurt (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt ist mit angezogener Bremse in die neue Woche gestartet.

Der Leitindex Dax notierte zur Eröffnung am Montag 0,1 Prozent höher bei 15.596 Punkten. Nach dem konservativen Wachstumsziel Chinas, das der scheidende Ministerpräsident Li Keqiang zum Auftakt der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses in Peking am Sonntag ankündigte, warten die Anleger auf Impulse aus den USA.

Der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, spricht am Dienstag und Mittwoch vor dem Kongress. Zudem wird am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. "Die letzten Zahlen aus dem Januar dürften den Investoren noch gut in Erinnerung sein", sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege vom Broker RoboMarkets. Die über 500.000 neu geschaffenen Stellen hätten eine robuste US-Wirtschaft mit hartnäckigem Inflationsdruck gezeigt. US-Notenbankmitglied Mary Daly schloss daher am Wochenende nicht aus, dass die Zinsen deutlicher ansteigen könnten als noch im Dezember vorhergesagt.

Bei den Einzelwerten steht Rheinmetall zum Wochenauftakt im Rampenlicht. Die Aktien des Rüstungskonzerns stiegen um 2,5 Prozent auf 254,90 Euro. Das Düsseldorfer Unternehmen zieht in den Leitindex Dax ein. Zudem verhandelt Rheinmetall laut einem Medienbericht über den Bau einer Panzerfabrik auf ukrainischem Boden.

