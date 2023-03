EQS-News: DTCP: maincubes sichert sich neue Finanzierung von über 1 Milliarde Euro für nächste Wachstumsphase

Emittent / Herausgeber: Digital Transformation Capital Partners / Schlagwort(e): Finanzierung/Private Equity

DTCP: maincubes sichert sich neue Finanzierung von über 1 Milliarde Euro für nächste Wachstumsphase



06.03.2023 / 11:28 CET/CEST

maincubes sichert sich neue Finanzierung von über 1 Milliarde Euro für nächste Wachstumsphase Frankfurt, 6. März 2023: maincubes, einer der führenden deutschen Betreiber von Rechenzentren mit Sitz in Frankfurt am Main, hat eine neue skalierbare, maßgeschneiderte Finanzierung in Höhe von 1,035 Milliarden Euro unterzeichnet, um seine nachhaltige Wachstumsstrategie weiter zu beschleunigen. Das Finanzierungspaket beinhaltet 685 Millionen Euro an zugesagten Kreditlinien und ermöglicht die Aufnahme zusätzlicher 350 Millionen Euro an Fremdkapital im Rahmen der bestehenden Kreditvereinbarung. Insgesamt wird die Finanzierung von einem Konsortium bestehend aus acht Banken und einem institutionellen Fonds bereitgestellt. maincubes konzentriert sich aktuell auf den Bau mehrerer neuer Rechenzentren, wobei der Fokus auf den Ausbau des Standorts in Frankfurt und der Aufbau des Wachstumsmarktes Berlin liegt. Zu den Kunden von maincubes gehören sowohl der öffentliche Sektor, führende nationale und internationale Unternehmen sowie Cloud Service Provider, die hohen Wert auf eine nachhaltige, ausfallsichere und hochleistungsfähige digitale Infrastruktur legen. Mit der Unterstützung seiner Mehrheitsgesellschafter, DTCP und Art-Invest Real Estate, plant maincubes nun die nächste Phase seiner klar definierten Wachstumsstrategie umzusetzen und Rechenzentrums-Großprojekte zu realisieren. "maincubes erweitert aktuell sein Rechenzentrumsportfolio mit dem Bau von drei neuen hochmodernen Standorten in Berlin und Frankfurt. Diese Rechenzentren werden nicht nur die wachsende Nachfrage nach Rechenzentrumsdienstleistungen in den Regionen bedienen, sondern auch unseren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Konnektivität bieten. Wir freuen uns darauf, mit dem Bau unseres ersten Rechenzentrums in Berlin zu beginnen, weitere Rechenzentren in Frankfurt zu errichten und unser Versprechen zu erfüllen, erstklassige Rechenzentrumslösungen mit 100% Ökostrom anzubieten", sagte Oliver Menzel, CEO und Gründer von maincubes. Waldemar Maurer, Partner bei DTCP, kommentierte: "Wir freuen uns mit der Unterstützung von führenden nationalen und internationalen, auf Infrastruktur spezialisierten Fremdkapitalgebern die nächste Wachstumsphase von maincubes zu initiieren. Die überzeichnete Finanzierung stellt einen wichtigen Meilenstein für maincubes dar und unterstreicht die Attraktivität des Rechenzentrumssektor." maincubes wurde von dem Debt Advisory Team von Perella Weinberg Partners und Allen & Overy beraten. Das Finanzierungskonsortium wurde von Hogan Lovells beraten.

Über maincubes maincubes mit Hauptsitz in Frankfurt am Main plant, entwirft, baut und betreibt ein Netzwerk von sehr effizienten Rechenzentren unterschiedlicher Größe und Spezifikation in Europa. maincubes bietet verschiedenen Marktsegmenten Carrier-neutrale, hochsichere und nachhaltige Kapazitäten für IT-Infrastruktur. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.maincubes.com.

Über DTCP (Digital Transformation Capital Partners) DTCP ist eine unabhängige Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 2,2 Milliarden Euro und über 50 Mitarbeitern. DTCP Infra ist spezialisiert auf Investitionen in europäische digitale Infrastruktur - Mobilfunktürme, Glasfasernetze und Rechenzentren. Zu den Infrastrukturinvestitionen des Unternehmens gehören Swiss Towers (von Cellnex übernommen), Community Fibre Limited, Cellnex Netherlands, Open Dutch Fiber, e-fiber und maincubes. Um mehr über DTCP zu erfahren, besuchen Sie bitte www.dtcp.capital.

Über Art-Invest Real Estate Art-Invest Real Estate ist ein langfristig orientierter Investor, Asset Manager und Projektentwickler von Immobilien in guten Lagen mit Wertschöpfungspotential. Der Fokus liegt auf den Metropolregionen in Deutschland, Österreich und Großbritannien. Art-Invest Real Estate verfolgt mit institutionellen Investoren, ausgewählten Joint-Venture-Partnern sowie mit eigenem Kapital eine "Manage to Core"-Anlagestrategie. Die Bandbreite der Investitionen reicht über das gesamte Rendite-Risiko-Spektrum in den Bereichen Büro, innerstädtischer Einzelhandel, Hotel, Wohnen und Rechenzentren. Insgesamt betreut Art-Invest Real Estate derzeit ein Immobilienvermögen von mehr als 9 Mrd. Euro. Kontakt für Medienanfragen DTCP

Melanie Böttcher

Investor Relations

Am Santorpark 2, 20457 Hamburg

Tel: + 49 151 61930 752

E-Mail: melanie.boettcher@dtcp.capital



maincubes Antje Tauchmann

Head of Marketing

maincubes Holding & Service GmbH

Tilsiter Strasse 1 • D-60487 Frankfurt am Main

Tel: +49 (69) 6976810-36

E-Mail: presse@maincubes.com

