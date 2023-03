EQS-News: La Française Group: Die La Française Gruppe ernennt Guillaume Cadiou zum Vorstandsmitglied und Chief Executive Officer

EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

La Française Group: Die La Française Gruppe ernennt Guillaume Cadiou zum Vorstandsmitglied und Chief Executive Officer



06.03.2023

Die La Française Gruppe ernennt Guillaume Cadiou zum Vorstandsmitglied und Chief Executive Officer Paris, 6. März 2023 – La Française, eine Asset-Management-Gruppe mit mehreren Schwerpunkten, hat ihre Unternehmensführung gestärkt und ernennt Guillaume Cadiou zum Chief Executive Officer und Mitglied des Executive Board der La Française-Gruppe. Guillaume Cadiou übernimmt dieses Amt heute und wird in Paris tätig sein. Er wird Patrick Rivière, den Vorstandsvorsitzenden, bei der Steuerung aller Aktivitäten der La-Française-Gruppe unterstützen und gemeinsam mit Eric Charpentier, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der CIC und Vorstandsvorsitzenden der Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe, an der erfolgreichen Umsetzung der Multi-Boutique Asset Management Geschäftsstrategie für Drittkunden der Crédit Mutuel Alliance Fédérale arbeiten. Diese Ernennung bestätigt die im September 2022 angekündigten Ziele der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, schnell eine leistungsstarke Asset-Management-Sparte aufzubauen, die zusammen mit der La Française Group alle Strukturen[1] der Bancassurance-Gruppe in einem Multi-Boutique-Modell zusammenführen würde. Sie sollte damit zu einem wichtigen Akteur in der französischen Asset-Management-Landschaft werden, mit einem verwalteten Vermögen von 166 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2022), der in ganz Europa vertreten und in Asien aktiv ist und eine breite Palette von Kompetenzen anbietet, darunter börsennotierte Vermögenswerte, Sachwerte und Alternative Management. Patrick Rivière, Chairman of the Executive Board der La Française Gruppe, sagte: „Ich bin sehr froh und stolz, Guillaume im Vorstandsteam begrüßen zu dürfen. Er wird eine neue und ergänzende Perspektive einbringen und es uns ermöglichen, von seiner reichen Erfahrung im öffentlichen, industriellen und finanziellen Sektor zu profitieren. Meiner Meinung nach verfügt Guillaume über alle Fähigkeiten, um dieses ambitionierte und anspruchsvolle Projekt weiter voranzutreiben.“ Guillaume Cadiou, Member of the Executive Board und Chief Executive Officer der La Française Gruppe, sagte: „Ich freue mich, für La Française zu arbeiten, und nehme diese neue Herausforderung innerhalb der Crédit Mutuel Alliance Fédérale gerne an - einem Unternehmen, dessen Werte mir am Herzen liegen. Mein vorrangiges Ziel wird es sein, eine möglichst effiziente Organisation aufzubauen, den raschen Erfolg dieses neuen französischen Champions im Bereich der Vermögensverwaltung zu gewährleisten und das anerkannte Know-how der verschiedenen Verwaltungsgesellschaften der Gruppe zu präsentieren.“ Sein beruflicher Hintergrund Guillaume Cadiou war von Oktober 2020 bis Februar 2023 interministerieller Delegierter für Unternehmensumstrukturierungen bei den Ministern für Wirtschaft und Beschäftigung. Er ist 46 Jahre alt und Absolvent der École Polytechnique (2000), der École Nationale des Ponts et Chaussées (2003) und des Collège des Ingénieurs (2003). Er begann seine Karriere in der Finanzverwaltung und wechselte dann zur Caisse des Dépôts et Consignations. Im Jahr 2009 wurde er zum stellvertretenden Direktor im Büro von Patrick Devedjian ernannt, der als Minister des Premierministers für die Umsetzung des Konjunkturprogramms zuständig war. Im Jahr 2011 trat Guillaume in die Imerys-Gruppe ein, wo er als Direktor für Strategie und Entwicklung tätig war und Geschäftsführer einer operativen Tochtergesellschaft wurde. Im Jahr 2017 wurde er zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats des Finanzdienstleistungsunternehmens Kepler Cheuvreux ernannt. Über La Française Die großen Veränderungen, die mit den ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen verbunden sind, sind eine Chance, die Zukunft zu überdenken. Die neuen Ansatzpunkte, die identifiziert wurden, werden das Wachstum sowie die Finanz- und Immobilienperformance von morgen bestimmen. Die zukunftsorientierte Anlagestrategie der La Française Unternehmensgruppe basiert auf dieser Überzeugung und Mission. Die Unternehmensgruppe setzt ihre Innovationsfähigkeit und Technologie ein, um für ihre Kunden Anlagelösungen zu entwickeln, die Performance und Nachhaltigkeit miteinander verbinden. La Française ist in die Geschäftsbereiche Finanz- und Immobilienanlagen aufgegliedert und konzentriert sich auf die Geschäftsentwicklung mit institutionellen und privaten Kunden in Frankreich und im Ausland. La Française verwaltet ein Vermögen von 49 Milliarden Euro und ist in Paris, Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Seoul und Singapur vertreten (Stand: 31.12.2022). La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), einer Mitgliedsbank der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die über ein langfristiges Rating von A+/Aa3/AA- von S&P (12/2021) / Moody's (02/2022) / Fitch (05/2022) verfügt. Über Crédit Mutuel Alliance Fédérale Crédit Mutuel Alliance Fédérale ist einer der führenden Bankversicherer Frankreichs mit mehr als 77.000 Mitarbeitern, die mehr als 30 Millionen Kunden betreuen. Die 4.500 Filialen der Crédit Mutuel Alliance Fédérale bieten ein diversifiziertes Dienstleistungsangebot für Privatpersonen, lokale Geschäftsleute und Unternehmen jeder Größe. Mit einem Eigenkapital von 56,7 Mrd. Euro und einer CET1-Quote von 18,2 % zum 31. Dezember 2022 gehört sie zu den stärksten Bankengruppen in Europa. Crédit Mutuel Alliance Fédérale besteht aus den folgenden Crédit Mutuel-Verbänden: Centre Est Europe (Straßburg), Sud-Est (Lyon), Île-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) und Nordeuropa (Lille). Crédit Mutuel Alliance Fédérale umfasst auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, darunter CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Targobank in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, Banque Transatlantique und Homiris. Weitere Informationen auf www.creditmutuelalliancefederale.fr/en/

La Française Systematic Asset Management GmbH

Bianca Tomlinson

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)40 300929 174

btomlinson@la-francaise.com

