Gewinne bei Verbund

Der Stückpreis der Verbund-Aktie konnte am heutigen Montag gut zulegen.

Insgesamt 0,77% Zugewinn hatte die Verbund-Aktie heute zu verzeichnen, nachdem sie bei 78,10 € gestartet war. Absolut legte sie 0,60 € zu, um schließlich 78,25 € zu erreichen.

Auch wenn es heute im Gegensatz zu Sonntag nach oben ging, konnte der Aktienpreis heute nicht aus der gestrigen Handelsspanne ausbrechen.

Kurzzeitig sank der Preis ganz leicht unter den Preis bei Börseneröffnung, um bei 78,05 € sein Tagestief zu erreichen. Der Höchstkurs wurde mit 79,10 € erreicht. Ungeachtet des heutigen merklichen Plus haben sich in den letzten Monate Verluste angehäuft. Inzwischen hat die Verbund-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt -9,01% eingebüßt.