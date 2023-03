Kursgewinne am Montag für Fabasoft

Mit einem ordentlichen angenehmen Ergebnis verabschiedet sich die Fabasoft-Aktie heute in den Börsenschluss. Zum Eröffnungspreis von 18,66 € konnte Fabasoft heute erfreuliche 2,49% zulegen, um bei 18,90 € zu schließen. Zeitweise stieg der Kurs auf 19,00 €, der tiefste Stand wurde heute bei 18,36 € erreicht. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die Fabasoft-Aktie um dramatische -21,58% abwärts.