Lidl will Dutzende neue Filialen in Dänemark eröffnen

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Nach dem Aus von Aldi in Dänemark will Lidl im nördlichsten deutschen Nachbarland kräftig expandieren. Der Discounter will in den kommenden Jahren mehr als 60 neue Läden im Land eröffnen, wie Lidl-Dänemark-Chef Jens Stratmann in einem am Montag veröffentlichten Bericht der dänischen Zeitung "Finans" ankündigte. Ziel ist es demnach, die Marke von über 200 dänischen Lidl-Filialen zu übersteigen. Bislang sind es 139. Das Unternehmen bestätigte die Angaben der Zeitung auf dpa-Anfrage.

Unter den Supermarktketten in Dänemark ist derzeit viel in Bewegung. Aldi hatte im Dezember angekündigt, sich nach rund 45 Jahren aus dem Land zurückzuziehen. Mehr als die Hälfte der 188 Aldi-Filialen werden vom Konkurrenten Rema 1000 übernommen, wenn die Wettbewerbsbehörden zugestimmt haben. Lidl übernimmt nach "Finans"-Angaben vier Läden sowie vier von Aldi begonnene Bauprojekte. Der Lebensmittelkonzern Coop ist außerdem gerade dabei, die drei Ketten Kvickly, SuperBrugsen und Irma in einer Kette namens Coop zusammenzuführen./trs/DP/stw