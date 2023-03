TAGESVORSCHAU: Termine am 7. März 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 7. März:

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 DEU: HelloFresh, Jahreszahlen (7.45 Pk, 8.30 Analystencall) 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen 07:00 NLD: Shop Apotheke, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Pressecall) 07:30 DEU: Zalando, Jahreszahlen (9.00 Pk) 07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen (9.30 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 11.00 Bilanz-Pk) 07:30 FRA: Somfy, Jahreszahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 08:00 GBR: Petrofac, Jahreszahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen 09:00 DNK: Lego, Jahreszahlen 10:00 DEU: Traton SE, Jahres-Pk 10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung, Basel 10:00 DEU: Decathlon, Bilanz-Pk, Plochingen 10:30 DEU: Roche GmbH, Jahresmediengespräch, Mannheim 11:00 DEU: Debeka-Gruppe, Jahres-Pk 2023, Koblenz 13:00 DEU: Lufthansa Technik, Online-Jahres-Pk TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 01 und 02/23 04:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid 07:45 CHE: Arbeitsmarktdaten 02/23 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 01/23 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 12/22 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 02/23 09:00 ESP: Industrieproduktion 01/23 11:00 GRC: BIP Q4/22 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 01/23 (endgültig) 16:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell, Anhörung vor dem Bankenausschuss 21:00 USA: Konsumentenkredite 01/23 22:30 USA: API-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesverwaltungsgericht prüft Treuhandverwaltung zweier Töchter des russischen Rosneft-Konzerns (bis 8.3.23) DEU: Fortsetzung Verbandstagung des Verbands kommunaler Unternehmen e. V. (VKU) + 09.15 Keynote von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) + 09.40 Rede Finanzminister Christian Lindner (FDP) + 10.35 Rede Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 11.30 Uhr Rede Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) + 13.45 Uhr Rede Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) 11:00 DEU: DIW Berlin zu «Endlagersuche und Zukunft der Atomenergie - Wie gelingt die Atomwende in Deutschland?» DEU: Intec - Internationale Fachmesse für Werkzeugmaschinen, Fertigungs- und Automatisierungstechnik, Leipzig GBR: Die britische Regierung will ihre neue Verteidigungsstrategie vorstellen, London CHN: Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses, Fortsetzung (bis 11.3.23)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi