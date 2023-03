USA: Industrieaufträge sinken weniger als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Auftragseingang der US-Industrie ist zu Beginn des Jahres nicht so schwach wie erwartet ausgefallen. Im Januar habe es 1,6 Prozent weniger Bestellungen gegeben als im Monat zuvor, teilte das US-Handelsministerium am Montag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt einen etwas stärkeren Rückgang um 1,8 Prozent erwartet.

Im Dezember waren die Bestellungen noch um leicht revidierte 1,7 Prozent gestiegen. Ohne Transportgüter wie Flugzeuge zeigte sich im Januar eine bessere Entwicklung. In dieser Betrachtung legten Industrieaufträge um 1,2 Prozent im Monatsvergleich zu.

Die Aufträge für langlebige Güter sanken im Januar laut einer zweiten Schätzung zum Vormonat um 4,5 Prozent, wie das Ministerium weiter mitteilte. Hier wurde eine erste Erhebung wie von Analysten erwartet bestätigt. Ohne Transportgüter legten die Bestellungen hingegen um 0,8 Prozent zu. Bei langlebigen Gütern handelt sich auch um industriell gefertigte Waren, die aber längerfristig genutzt werden./jkr/jsl/he