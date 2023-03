Wienerberger tritt auf der Stelle

Den heutigen Börsentag bei Wienerberger hätte man sich sparen können.

Bei spärlichem Tradingvolumen tat sich heute nicht viel. Die unerhebliche Anzahl an Trades konnte am Aktienkurs nichts ändern. Die Aktie schloss genau so, wie sie gestartet war, bei 30,00 €.

Zwischenzeitlich stand der Stückpreis bei 30,12 €, der Tiefstpreis notierte bei 29,84 €.

Da sich am Preis der Wienerberger-Aktie heute nichts geändert hat, bleibt es bei einem Zwölf-Monats-Plus von 0,00%.